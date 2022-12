Inter: Mkhitaryan sembra aver già smaltito la lombalgia

Allarme rientrato per Henrikh Mkhitaryan. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulle condizioni fisiche del centrocampista armeno, uscito per infortunio nella gara amichevole contro il Sassuolo lasciando il posto a Gagliardini a inizio secondo tempo. L’ex Roma aveva accusato una leggera lombalgia, ma ieri ad Appiano Gentile ha effettuato lavoro di scarico assieme ai compagni che hanno giocato almeno 45 minuti.