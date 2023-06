Berrettini-Sonego in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Stoccarda 2023

Matteo Berrrettini sfiderà Lorenzo Sonego al primo turno dell’ATP 250 di Stoccarda 2023, in programma dal 12 al 18 giugno. Inizia la stagione sull’erba e torna finalmente in campo anche il tennista romano dopo l’infortunio ai muscoli addominali patito due mesi fa a Monte-Carlo. L’ex numero uno d’Italia e top-10 del ranking mondiale ha tanti punti da difendere in queste settimane e proverà a bissare i titoli conquistati lo scorso anno. Si parte da Stoccarda, dove si ritroverà subito di fronte l’amico Lorenzo Sonego, già affrontato proprio qui dodici mesi fa. In quella circostanza il match lo vinse Berrettini in tre set, ma il piemontese arriva a questo torneo in ottima fiducia dopo il buon risultato al Roland Garros.

Berrettini e Sonego scenderanno in campo nella giornata di lunedì 12 giugno come 3°match a partire dalle 11:00 (dopo Musetti-Gojo). Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da SuperTennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW e SuperTennix (entrambe previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questa sfida tra lo spagnolo e il tennista ellenico. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.