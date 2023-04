Benfica-Inter, programma e telecronisti Sky e Mediaset andata quarti Champions League

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Benfica-Inter, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri vogliono la semifinale ma devono rispettare una rivale forte come la squadra portoghese, che al Da Luz vuiole costruirsi una bella fetta di qualificazione. Chi riuscirà a vincere in terra lusitana? Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21 di martedì 11 aprile.

Benfica-Inter sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi e su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.