Olimpiadi Parigi 2024, federazione skateboard apre a russi e bielorussi

Il comitato esecutivo di World Skate, la federazione internazionale dello skateboard, ha espresso il proprio supporto al ritorno in gara degli atleti con passaporto russo e bielorusso in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024. Una decisione che è in linea con le raccomandazioni del CIO in questi ultimi mesi. Adesso World Skate dovrà decidere per quanto riguarda l’effettivo ritorno degli atleti russi e bielorussi nelle competizioni ufficiali, così da poter dare loro l’effettiva possibilità di qualificarsi ai Giochi Olimpici del prossimo anno.