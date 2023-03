Benfica-Club Brugge stasera in tv: canale, orario e streaming ritorno ottavi Champions League 2022/2023

Alle 21:00 di stasera, martedì 7 marzo il Benfica sfiderà in casa il Club Brugge dopo il 2-0 dell’andata. Tutto pronto per il match di ritorno degli ottavi di finale e le due squadre inseguono il successo al Da Luz. Serve l’impresa alla formazione belga, diversa da quella sorprendente di inizio stagione. La partita potrà essere seguita su Sky Sport (canale 253), Infinity+ e in streaming su SkyGo, NOW, Infinity+. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.