Regolamento Lazio-Az Alkmaar: come funzionano i gol fuori casa

Il regolamento di Lazio-Az Alkmaar, match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. La formazione biancoceleste guidata da Maurizio Sarri, dopo il grande successo ottenuto al Maradona contro il Napoli, va a caccia della vittoria anche contro gli olandesi per mettere in discesa il doppio confronto in vista della sfida di ritorno. Ai padroni di casa basterà portare a casa una vittoria con qualsiasi tipo di punteggio, indipendentemente dal numero di gol subiti poiché le reti in trasferta, ormai da qualche stagione, non valgono più doppio. Per questo motivo se l’andata finisse 4-2 per i biancocelesti, con un 2-0 in Olanda da parte dell’Az si andrebbe ai supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigore.