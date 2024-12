Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Atalanta U23-Clodiense, match dello stadio comunale di Caravaggio valevole per il recupero della diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La formazione nerazzurra sta disputando una buona stagione e ha intenzione di alzare ulteriormente il proprio livello, con l’obiettivo di consolidare il suo attuale piazzamento in zona playoff. In questo momento la squadra bergamasca si trova ad occupare la nona posizione in classifica e, nonostante sia ancora in zona playoff, necessita di ritrovare un po’ di fiducia in vista dei prossimi impegni.

Atalanta U23-Clodiense, come seguire il match

La compagine ospite, dal suo canto, dopo un buon avvio di campionato è incappata in un lungo periodo negativo, scivolando fino al penultimo posto in classifica: l’obiettivo è ritrovare la vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione. I granata si trovano all’ultimo posto in classifica con soli nove punti e, dopo un avvio di stagione soddisfacente, stanno incontrando il loro primo grande momento di difficoltà. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 11 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

