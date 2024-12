Il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara al match contro il Benfica. I rossoblù scendono in campo nella sesta giornata della fase a girone unico di Champions League 2024/2025. Con ancora tre match da disputare prima degli spareggi e poi dagli ottavi, i bolognesi hanno un ottenuto un solo punto, raccolto contro lo Shakhtar Donetsk nel corso del primo turno. Gli emiliani hanno infatti raccolto quattro sconfitte consecutive. Dall’altra parte del campo c’è il Benfica, reduce dalla vittoria contro il Monaco e che ha collezionato tre successi in cinque partite. La formazione di Italiano si trova in trentatreesima posizione, mentre il Benfica è quindicesimo. Il match è atteso per mercoledì 11 dicembre e avrà inizio alle 21:00. L’incontro sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Inoltre, gli utenti abbonati potranno usufruire del live offerto dalle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW.