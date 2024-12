Alle 21:00 di mercoledì 11 dicembre il Bologna sfiderà il Benfica in occasione della sesta giornata della fase campionato di Champions League 2024/2025. La squadra di Italiano si è finalmente sbloccata contro il Monaco, segnando il suo primo gol nella competizione, ma è ancora alla ricerca della prima vittoria. Proverà ad ottenerla in Portogallo, dove sarà però chiamata ad un’impresa contro il più quotato Benfica. D’altronde il tempo stringe e bisogna conquistare i punti ora o mai più per sognare ancora la qualificazione. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e sarà possibile seguirla anche in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle possibili scelte di formazione di Italiano e nel post gara vi offrirà le pagelle e le parole dei protagonisti.