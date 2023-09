Brindisi-Monterosi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brindisi-Monterosi, match valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno usufruito di un turno di riposo per il rinvio della sfida contro il Taranto e ora hanno qualche energia in più per provare a fare bottino pieno. La compagine ospite, invece, spera di fare uno sgambetto alla squadra pugliese e di espugnare il campo in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 21 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 257.

