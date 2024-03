Benevento-Monopoli oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Benevento-Monopoli sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentatreesima giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone C si scende in campo allo stadio Ciro Vigorito la seconda in classifica, che crede ancora di poter rimontare in chiave primo posto e promozione diretta, ospita i pugliesi invece in corsa per provare a evitare i playout o quantomeno piazzarsi nel migliore dei modi. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 14 di sabato 23 marzo, diretta tv su Sky Sport 252, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.