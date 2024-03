Messina-Foggia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Messina-Foggia sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentatreesima giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone C scontro decisivo allo stadio Franco Scoglio: i siciliani sono appena fuori dalla zona playoff, i satanelli appena dentro, e dunque i peloritani giocano per il sorpasso e per agguantare la post season quando mancano sei giornate dalla fine, viceversa i pugliesi provano a vincere per allungare su una delle dirette concorrenti. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 14 di sabato 23 marzo, diretta tv su Sky Sport 254, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.