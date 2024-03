Benevento-Messina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Benevento-Messina, match dello stadio Vigorito valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine giallorossa spera di raggiungere la posizione migliore possibile in vista dei playoff e per questo motivo va a caccia dei tre punti davanti ai propri tifosi. Il club siciliano sta disputando una buona stagione e ora vuole mettere una seria ipoteca sulla permanenza in questa categoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 10 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

