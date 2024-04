Benevento-Juve Stabia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Benevento-Juve Stabia, match dello stadio Vigorito valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine giallorossa ormai ha un solo obiettivo, quello di blindare il secondo posto in classifica per arrivare nel miglioro modo possibile alla disputa dei playoff. La compagine campana, dal suo canto, vuole festeggiare la promozione matematica in Serie B portando a casa una vittoria su un campo molto complicato per celebrare nella maniera giusta. I padroni di casa sono reduci da due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque sfide e ora sperano di portarsi via uno scalpo importante. La compagine ospite, invece, arriva da quattro successi nelle ultime cinque e non ha alcuna intenzione di fermarsi. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 8 aprile alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252 e su Rai Sport HD.

