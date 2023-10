Benevento-Crotone oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Benevento-Crotone, match del Vigorito valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono reduci da tre vittorie nelle ultime quattro partite ed hanno intenzione di proseguire su questa strada per avvicinarsi al primo posto in classifica. I calabresi sono tornati al successo nello scorso turno con il Sorrento e sperano di portare vita punti pesanti da un campo difficile. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 1 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

