Bayern Monaco-Real Madrid oggi in tv in chiaro: orario, canale e diretta streaming semifinale andata Champions League

Torna lo spettacolo della Champions League con la semifinale d’andata tra Bayern Monaco e Real Madrid: ecco tutte le indicazioni su come seguire in diretta tv in chiaro la sfida. Si prevede grande spettacolo nella massima competizione europea, con il remake della semifinale del 2018, che all’epoca sorrise alle Merengues. Sono passati però 6 anni dall’ultima volta e molte cose sono cambiate a livello di rosa e allenatori: non è cambiata però la fame di queste due squadre, che come al solito si fanno trovare pronte negli appuntamenti importanti. Per i bavaresi di Tuchel la Champions è l’ultima ancora di salvezza per non terminare la stagione con zero titoli per la prima volta dopo 12 anni. I blancos di Ancelotti invece cercano il doblete, con l’ormai più che probabile vittoria in Liga. La sfida è in programma oggi, martedì 30 aprile, alle ore 21.00. Diretta tv in chiaro su Canale 5, mentre per gli abbonati sarà possibile seguire la gara anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Diretta streaming affidata a NOW, Infinity+ e Sky Go.