Alle 18:45 di oggi, giovedì 12 dicembre, Bayern Monaco e Juventus si sfideranno in occasione della quinta e penultima giornata della fase a gironi di Women’s Champions League. La squadra tedesca è già sicura dei quarti di finale, ma è reduce dal pareggio contro il Vålerenga alla quarta giornata. Discorso diverso per le bianconere, già eliminate dopo la doppia sconfitta contro l’Arsenal (4-0 a Torino e 1-0 a Londra). La trasferta in Germania sarà comunque importante nel percorso di crescita delle ragazze di Max Canzi, che sperano di ottenere un buon risultato in chiave Ranking. La partita sarà visibile su DAZN, disponibile su Smart TV, ma anche in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app della piattaforma.

LE PAROLE DI CANZI

“Il livello della UWCL è altissimo, di conseguenza è normale che i nostri numeri in attacco non siano gli stessi che si vedono in campionato – ha detto Canzi -. Sicuramente avremmo potuto e dovuto sfruttare meglio alcune opportunità concesse dalle nostre avversarie. In Germania ci giocheremo le nostre carte, consapevoli del nostro valore e anche della gara di andata che non ci ha visti uscire con punti, ma sicuramente soddisfatti della mole di gioco prodotta. Il nostro percorso in questa Champions League ci lascia la consapevolezza di potercela giocare con tutte le squadre, ma anche la consapevolezza che si debba alzare ulteriormente il nostro livello e che a fare la differenza è la cura del dettaglio”.