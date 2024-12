Allo Stella Rossa non è andata giù la sconfitta in Champions League allo scadere contro il Milan, con i rossoneri che hanno trovato il gol decisivo di Tammy Abraham soltanto nei minuti finali, che ha risposto al pareggio dell’ex Torino Radonjic dopo il vantaggio iniziale di Leao. La delusione finale è stata grande è sfociata anche sui profili ufficiali del club. L’account inglese della Stella Rossa ha commentato su X con una bestemmia in italiano