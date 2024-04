Bayer Leverkusen-Werder Brema oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Bundesliga 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Bayer Leverkusen e Werder Brema, valida per la 29esima giornata di Bundesliga 2023/2024. È arrivato il momento: dopo una stagione da sogno senza sconfitte, le Aspirine potrebbero laurearsi campioni di Germania per la prima volta nella loro storia. Sarà necessaria una vittoria tra le mura amiche contro i biancoverdi, in netta crisi nell’ultimo periodo con un solo punto raccolto nelle ultime 5 gare di campionato. La BayArena è pronta ad esplodere di gioia e a celebrare Xabi Alonso e i suoi giocatori. La sfida è in programma oggi, domenica 14 aprile alle ore 17.30. Diretta tv su Sky Sport Arena, in streaming su Sky Go e Now.