Baskonia-Real Madrid oggi in tv: programma, orario e diretta gara-3 playoff Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Baskonia-Real Madrid, valida come gara-3 dei playoff dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Fin qui tutto secondo i piani per i Blancos, che si sono aggiudicati le due partite giocate al Wizink Center e hanno quindi già la possibilità di chiudere i conti in questa gara, per poter poi pensare con ampio anticipo alle Final Four. Di contro, la formazione di Vitoria deve necessariamente cercare di vincere davanti al proprio pubblico per prolungare la serie e quindi sperare ancora in un posto tra le migliori quattro formazioni della competizione. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 1 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Baskonia-Real Madrid, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming su Dazn oppure, dalle 21:45, sulla piattaforma satellitare Sky, e in particolare su Sky Arena, oltre che su Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.