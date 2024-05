Virtus Bologna-Ragusa oggi in tv: programma, orario e diretta gara-3 playoff Serie A1 femminile 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Ragusa, sfida valida come gara-3 dei playoff della Serie A1 femminile 2023/2024 di basket. La serie è giunta alla partita decisiva: chi vince questo match, infatti, si qualifica per le semifinali, dove troverà Schio. Dopo aver perso a sorpresa in gara-1, infatti, non riuscendo a rimontare lo svantaggio nel quarto periodo, le Vu Nere si sono rifatte in gara-2, dove è arrivata una vittoria larga per pareggiare la serie. Una partita che ha visto la Virtus allungare già nel primo quarto, chiuso con il parziale di 8-21, legittimando la supremazia nei parziali successivi. Alle siciliane il compito di provare a ripetere l’impresa della partita che ha inaugurato la serie. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di mercoledì 1 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Virtus Bologna, valida per i playoff di Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell’abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.