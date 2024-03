Baskonia-Olimpia Milano oggi in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Baskonia-Olimpia Milano, sfida valida per la 29^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Trasferta fondamentale ma molto complicata per Melli e compagni, che devono rientrare dalla Spagna con una vittoria in tasca per poter sperare ancora in un posto ai play-in. Per la formazione di coach Messina, però, c’è da invertire il rendimento negativo in trasferta, dove la vittoria non arriva ormai da tre mesi, dalla sfida di metà dicembre contro il Barcellona. Di contro, il Baskonia si affiderà alla spinta del proprio pubblico per aumentare il divario proprio sui meneghini: gli spagnoli, infatti, sono reduci da tre vittorie di fila in casa. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 14 marzo. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Baskonia-Olimpia Milano, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

RISULTATI e CLASSIFICA

IL REGOLAMENTO

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.