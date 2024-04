Basket, programma gara-1 playoff Eurolega 2023/2024: date, orari e tv

Ecco il programma con tutte le informazioni sulle date, gli orari e come vedere in diretta tv gara-1 dei playoff dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Dopo le grandi emozioni della stagione regolare e della nuova formula dei play-in, che ha aumentato lo spettacolo con tre partite ricche di emozioni nella scorsa settimana, le migliori otto della prima parte di stagione cominciano il loro percorso a caccia di un posto nella Final Four di Berlino. Si comincia martedì 23 aprile con il Panathinaikos che, da secondo in classifica, sfida il Maccabi Tel Aviv, che è invece dovuto passare per i play-in confermando la settima posizione; in scena poi il derby spagnolo tra Real Madrid e Baskonia, con quest’ultimo che ha eliminato la Virtus Bologna ai play-in. Mercoledì 24 aprile le altre due partite, Monaco-Fenerbahce e Olympiacos Pireo, con un programma davvero ricco ed entusiasmante.

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

IL REGOLAMENTO

Ecco, quindi, il programma di gara-1 dei playoff di Eurolega 2023/2024, con le date, gli orari e, tra parentesi, le emittenti che trasmetteranno in diretta le partite, ricordando che le partite trasmesse su satellite da Sky si possono vedere anche in streaming su Sky Go e Now TV.

PROGRAMMA GARA-1 PLAYOFF EUROLEGA

Martedì 23 aprile

Ore 19:30 – Panathinaikos Atene – Maccabi Playtika Tel Aviv (Sky Sport Arena, Dazn)

Ore 21:00 – Real Madrid – Baskonia Vitoria-Gasteiz (Dazn)

Mercoledì 24 aprile

Ore 19:00 – AS Monaco – Fenerbahce Beko Istanbul (Dazn)

Ore 21:00 – FC Barcellona – Olympiacos Pireo (Dazn)