Basket, Eurolega 2022/2023: i risultati dei playoff

I risultati di tutte le partite dei playoff dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Dopo un’appassionante fase a gironi, che ha visto qualche colpo di scena come l’eliminazione di Olimpia Milano e Anadolu Efes, è tempo di fase ad eliminazione diretta. Otto le squadre rimaste in gara, ovvero Olympiacos, Barcellona, Real Madrid, Monaco, Maccabi, Partizan Belgrado, Zalgiris Kaunas e Fenerbahce. Solo una si aggiudicherà il titolo di campione: di seguito, tutti i risultati per seguire il percorso delle squadre ancora in gara

PLAYOFF

GARA-1

Martedì 25 aprile

Ore 20:15 – AS Monaco – Maccabi Playtika Tel Aviv

Ore 20:45 – Real Madrid – Partizan Mozzart Bet Belgrado

Mercoledì 26 aprile

Ore 20:00 – FC Barcellona – Zalgiris Kaunas

Ore 20:45 – Olympiacos Pireo – Fenerbahce Beko Istanbul

GARA-2

Giovedì 27 aprile

Ore 20:15 – AS Monaco – Maccabi Playtika Tel Aviv

Ore 20:45 – Real Madrid – Partizan Mozzart Bet Belgrado

Venerdì 28 aprile

Ore 20:00 – FC Barcellona – Zalgiris Kaunas

Ore 20:30 – Olympiacos Pireo – Fenerbahce Beko Istanbul

GARA-3

Martedì 2 maggio

Ore 20:05 – Maccabi Playtika Tel Aviv

Ore 20:30 – Partizan Mozzart Bet Belgrado – Real Madrid

Mercoledì 3 maggio

Ore 19:00 – Zalgiris Kaunas – FC Barcellona

Ore 19:45 – Fenerbahce Beko Istanbul – Olympiacos Pireo