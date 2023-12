Bari-Sudtirol oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Serie B 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Bari-Sudtirol, match del San Nicola valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La formazione di casa, dopo essere stata in ritiro per tutta la settimana, vuole tornare al successo per evitare di compromettere definitivamente la sua stagione. La compagine altoatesina, dal suo canto, scende per la prima volta in campo sotto la guida del nuovo tecnico Valente. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 9 dicembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA