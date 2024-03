Bari-Sampdoria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Bari-Sampdoria, match del San Nicola valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La squadra biancorossa ora ha come obiettivo raggiungere il traguardo della salvezza e poi magari focalizzarsi su qualcosa in più. I ragazzi di Andrea Pirlo, dal loro canto, spera di archiviare il discorso salvezza e di rientrare in lotta per un posto nei playoff. I pugliesi, dopo la sconfitta subita al Penzo contro il Venezia, hanno assolutamente bisogno di rialzare la testa per evitare di sprofondare in zona playout; i blucerchiati, dal loro canto, vogliono dare seguito al successo contro l’Ascoli per provare ad agganciare la zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 marzo alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 251, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

RISULTATI E CLASSIFICA