Bari-Parma oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Coppa Italia 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Bari-Parma, match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Le due squadre sono le grandi deluse dell’ultima stagione del campionato di Serie B, nel quale si sonno dovute arrendere al Cagliari durante i playoff. I ducali vogliono partire con il piede giusto, ma anche i pugliesi sperano di ripetete le gesta della scorsa stagione con un grande Walid Cheddira. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di sabato 12 agosto e sarà trasmessa in diretta su Italia 1 mentre lo streaming sarà affidato a Mediaset Infinity. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con una diretta testuale, tabellino e diversi approfondimenti.

