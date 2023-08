Regolamento Cagliari-Palermo: cosa succede in caso di pareggio al 90′ in Coppa Italia 2023/2024?

Il Cagliari sfida in casa il Palermo in occasione dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. La sfida è in programma alle 21:15 di sabato 12 agosto. Un derby del sud tra una neopromossa e una squadra che si è arresa ai playoff. Ora Ranieri vuole partire subito col piede giusto, con la speranza di chiudere la pratica nei 90′. Ma cosa accade in caso di pareggio nei tempi regolamentari? Il regolamento della Coppa Italia prevede la disputa di due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Se la parità dovesse resistere anche dopo i 120′, il verdetto sarebbe posticipato ai calci di rigore.