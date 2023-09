Barcellona-Siviglia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Liga 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Barcellona e Siviglia, valevole per la prima giornata di Liga 2023/2024. La squadra di Xavi nel turno infrasettimanale si è fermata per la prima volta in stagione, non riuscendo ad andare oltre il pareggio contro il Maiorca. Dopo tre giorno torna in campo e lo fa in una partita tutt’altro che semplice, almeno sulla carta, contro gli ultimi vincitori dell’Europa League. La sfida è in programma oggi, venerdì 29 settembre alle ore 21:00 all’Olimpico di Barcellona. Diretta sulla piattaforma Dazn.