Barcellona-Espanyol oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming Liga 2022/2023

Il canale e le indicazioni per vedere in diretta tv Barcellona-Espanyol, sfida valida per la 15esima giornata della Liga 2022/2023. Al rientro dalla sosta per i Mondiali, la prima partita della seconda parte di stagione per i blaugrana è il derby di Catalogna contro la formazione allenata da Martinez. Per gli uomini di Xavi, la grande occasione di riportarsi in vetta alla classifica superando il Real Madrid, mentre gli avversari odierni proveranno l’impresa per conquistare punti utilissimi alla causa salvezza. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 14:00 di sabato 31 dicembre, con la partita che sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Dazn.