Sci di fondo, sprint Val Mustair 2022: Pellegrino terzo nelle qualificazioni, bene anche Mocellini e Sanfilippo

Federico Pellegrino centra una buona terza posizione nelle qualificazioni dello sprint di Val Mustair 2022 di sci di fondo. Ottima prestazione per l’Azzurro, che grazie ad un secondo giro notevole aveva anche raggiunto la prima posizione momentanea, davanti a Ogden. Poi, a superarlo sono stati Lucas Chanavat e soprattutto il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che dopo una super gara chiude in 2:54.05, rifilando oltre un secondo agli avversari. Bene anche Simone Mocellini, 11esimo e qualificato con margine. Non riescono a passare il turno, invece, Mikael Abram (36esimo), Davide Graz (38esimo), Giovanni Ticco (41esimo), Elia Barp (46esimo), Francesco De Fabiani (51esimo) e Domenico Salvadori (73esimo).

Nella gara femminile, invece, l’unica Azzurra che riesce a passare il turno è Federica Sanfilippo, che chiude in 20esima posizione a +6.82 dalla svizzera Nadine Faehndrich, arrivata in solitaria con due secondi e mezzo di margine su Tiril Udnes Weng e Maerta Rosenberg. Niente da fare, quindi, per le altre italiane impegnate: Caterina Ganz 37esima, Nicole Monsorno 41esima, Cristina Pittin 43esima, Martina Di Centa 55esima, Anna Comarella 60esima.