AZ Alkmaar-Lazio in tv: data, orario e diretta streaming ritorno ottavi Conference League 2022/2023

La Lazio farà visita all’AZ Alkmaar nel match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. A differenza del match di andata, la società biancoceleste giocherà il ritorno di giovedì 16 marzo, come è abitudine per Conference ed Europa League. Da definire e comunicare l’orario: 18:45 o 21:00. La diretta tv sarà affidata a Sky e Dazn, con possibilità di una diretta in chiaro su TV8 in caso di gara in prima serata. Dopo aver superato l’esame Cluj allo spareggio, Maurizio Sarri cerca un altro tassello in questa marcia continentale.

IL TABELLONE COMPLETO

DATA ANDATA