Lazio-AZ Alkmaar in tv: data, orario e diretta streaming andata ottavi Conference League 2022/2023

La Lazio sfiderà l’AZ Alkmaar nell’andata degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. Si gioca martedì 7 marzo, perché giovedì 9 sarà la Roma a prendere l’Olimpico per l’Europa League. Un’eccezione alla regola che stravolge il calendario biancoceleste, con Sarri che dovrà gestire energie per i prossimi impegni. L’orario è già definito, alle 18:45, con diretta tv affidata a Sky e Dazn. Dopo aver superato il Cluj, Sarri cerca un altro tassello in questa marcia continentale. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità del match.

