Avellino-Turris oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Avellino-Turris, match del Partenio valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra biancoverde si trova nelle primissime posizioni del girone C e vuole continuare a fare un campionato di altissimo livello per puntare al ritorno diretto in Serie B. La compagine ospite, dal suo canto, vuole scombinare i piani dei padroni di casa assicurandosi il successo nel derby campano. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

