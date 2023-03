Avellino-Picerno oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

E’ tutto pronto al Partenio-Lombardi per Avellino-Picerno, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. I biancoverdi sono reduci da due vittorie consecutive contro Giugliano e Foggia ed hanno intenzione di proseguire su questa strada per puntare ad un piazzamento ai playoff. La formazione ospite, invece, è in serie positiva da diversi turni e non perde dal 2 febbraio contro il Monopoli: vincere significherebbe consolidare il sesto posto. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 19 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA