Avellino-Monopoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Avellino-Monopoli, match del Partenio valevole per il primo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. La formazione irpina è partita con il piede sbagliato in campionato ed è reduce da un’altra sconfitta, per questo motivo vuole assolutamente tornare al successo davanti ai suoi tifosi. La compagine pugliese, dal suo canto, spera di rialzare di portare a casa una vittoria di spessore che le consentirebbe di passare al secondo turno. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 4 ottobre alle ore 18:30, ma al momento non è prevista una copertura televisiva.

