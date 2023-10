Celtic-Lazio, programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Celtic-Lazio, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. In terra scozzese trasferta delicata per i ragazzi di Sarri che giocheranno questo incontro fondamentale per la stagione dei biancocelesti, in grave difficoltà in campionato e alla ricerca di una svolta in coppa. Chi vincerà? Si parte alle ore 21 di mercoledì 4 ottobre.

Celtic-Lazio sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti e su Infinity+ con la telecronaca di Massimo Callegari e Andrea Agostinelli.