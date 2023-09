Avellino-Foggia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Avellino-Foggia, match valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo un avvio di stagione estremamente complicato, sperano di rialzare la testa per iniziare a mettere punti in cascina. La compagine rossonera, allo stesso tempo, ha fatto molta fatica nelle prime due uscite ed ha assolutamente bisogno di rialzare la testa. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio.

