Auger Aliassime-Rublev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Masters 1000 Madrid 2024

Felix Auger-Aliassime se la vedrà contro Andrey Rublev nella finale del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Un atto conclusivo decisamente a sorpresa per assegnare il titolo del quarto ‘1000’ stagionale. Dopo Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas avremo un quarto vincitore differente. Il russo parte favorito, è un giocatore più abituato a questi livelli, già alla sua quinta finale in un torneo Masters. Il canadese ha accolto benevolmente la tanta fortuna di questi ultimi giorni, ma ora dovrà metterci anche un po’ del suo se vuole trionfare nella capitale spagnola.

Auger-Aliassime e Rublev scenderanno in campo oggi, domenica 5 maggio, sul Manolo Santana Stadium alle ore 18:30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205), oltre al nuovo Sky Sport Plus (per accedervi basta cliccare sul tasto verde del telecomando) per seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà la finale del torneo accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.