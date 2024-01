Atletico Madrid-Siviglia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Copa del Rey 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Atletico Madrid e Siviglia, valevole per i quarti di finale di Copa del Rey 2023/2024. Ultima sfida di questo turno di Coppa, con la squadra di Simeone che dopo essersi aggiudicata il derby nel turno precedente, ora sfida una formazione in profonda crisi quest’anno. In palio un posto tra le prime quattro della competizione la possibilità di affrontare in semifinale il Maiorca. La sfida è in programma oggi, giovedì 25 gennaio, alle ore 21:00. Diretta sul canale Youtube di ‘Cronache di Spogliatoio’