Atalanta-Union Berlino oggi in tv: data, orario e diretta streaming Amichevole 2023

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Atalanta-Union Berlino, match valevole per la marcia di avvicinamento della formazione nerazzurra verso la prima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I ragazzi allenati da Gian Piero Gasperini, dopo le vittorie contro Pro Sesto e Bournemouth, si trovano ad affrontare un nuovo test internazionale a sole due settimane dall’inizio del campionato. La partita andrà in scena alle ore 15:30 di sabato 5 agosto e sarà trasmessa in diretta tv su Dazn, che garantirà anche il servizio streaming. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con una diretta testuale, tabellino ed alcuni approfondimenti.

