Atp Kitzbuhel 2023, Thiem-Baez rinviata per pioggia: tutti gli aggiornamenti

E’ stata rinviata per pioggia la finale dell’Atp 250 di Kitzbuhel 2023 tra l’austriaco Dominic Thiem e l’argentino Sebastian Baez. Il match, originariamente in programma alle ore 13.00, è stato posticipato a causa dell’acquazzone che si è abbattuto sulla città austriaca. E le previsioni meteo non lasciano ben sperare dato che si preannuncia pioggia per tutta la giornata. Per il momento l’inizio dell’incontro è stato spostato alle ore 14. Seguiranno aggiornamenti.