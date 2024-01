Atalanta-Udinese, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Atalanta-Udinese, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Gewiss Stadium i nerazzurri sfidano i friulani in una partita sempre molto fisica e ricca di colpi di scena. Da una parte gli orobici che cercano punti per la Champions, dall’altra i bianconeri che hanno bisogno di punti in chiave salvezza. Chi vincerà? Si parte alle ore 15 di sabato 27 gennaio.

Atalanta-Udinese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Massimo Gobbi.