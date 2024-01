Diffidati Atalanta-Udinese, nerazzurri a rischio squalifica in vista della Lazio

I diffidati di Atalanta-Udinese, ecco i nerazzurri a rischio squalifica in vista della partita contro la Lazio della settimana successiva. C’è un solo giocatore tra quelli a disposizione di Gian Piero Gasperini che in caso di cartellino giallo sarà fermato dal giudice sportivo e si tratta di Davide Zappacosta, che qualora dovesse rimediare un’ammonizione non potrà giocare contro i biancocelesti per squalifica.