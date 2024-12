Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Milan-Stella Rossa, match valido per la sesta giornata della Champions League 2024/2025. Al Meazza partita decisiva per i rossoneri, che se vincono le ultime tre, tutte abbordabili, possono concretamente qualificarsi agli ottavi di finale, saltando dunque il turno dei sedicesimi. I serbi sono comunque una formazione pericolosa e assolutamente da non sottovalutare. Chi vincerà? Si parte alle ore 21 di mercoledì 11 dicembre.

I TELECRONISTI DI MILAN-STELLA ROSSA

Milan-Stella Rossa sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Gentile e Massimo Gobbi.