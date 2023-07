Reggina: udienza appello Agenzia Entrate contro omologa rinviata al 25 settembre

E’ stata rinviata al 25 settembre l’udienza presso la Corte di Appello di Reggio Calabria sul ricorso presentato da Inps e Agenzie delle Entrate contro la sentenza di primo grado del Tribunale che il 12 giugno aveva concesso alla Reggina di frazionare i debiti accumulati per cinque milioni di euro in un lasso di tempo più dilatato. Un’omologa del piano di ristrutturazione del debito che comunque non ha evitato l’esclusione dalla Serie B – per il quale a breve ci sarà il ricorso al Tar – per non aver versato i 754 mila euro di iscrizione entro il termine tassativo del 20 giugno scorso. La discussione nel merito sarà dunque il 25 settembre e lo ha deciso il giudice quest’oggi dopo aver ascoltato le parti ricorrenti.