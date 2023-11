Atalanta-Napoli, Mazzarri in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Walter Mazzarri parlerà in conferenza stampa oggi in tv alla vigilia della sfida del suo Napoli contro l’Atalanta: ecco allora le informazioni su canale, orario e diretta streaming per seguire le parole del mister al suo esordio sulla panchina azzurra (anche se si tratta di un gran ritorno). Il tecnico livornese si presenterà, visto che non c’è stata alcuna conferenza dopo il suo ingaggio, ma anticiperà anche i temi dello scontro con la Dea. Appuntamento alle ore 15.30 di venerdì 24 novembre a Castel Volturno, diretta tv e streaming sul profilo Youtube ufficiale del club partenopeo, diretta scritta su Sportface.

