Atalanta-Napoli in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Alle 18:00 di sabato 25 novembre Atalanta e Napoli scenderanno in campo in occasione della tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. Potrete seguire la partita in diretta esclusiva su Dazn e Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e approfondimenti del match. L’Atalanta ha raccolto soltanto un punto nelle ultime due partite (1N, 1P) di Serie A contro Inter e Udinese e cerca la reazione contro la squadra di Walter Mazzarri. Nel ritorno del tecnico, i partenopei cercano tre punti preziosi in un ciclo di partite che li vedrà affrontare anche Real Madrid, Inter e Juventus. Dalla parte di Mazzarri ci sono i numeri: ha vinto 73 partite da allenatore del Napoli in Serie A e soltanto William Garbutt (92), Maurizio Sarri (79) ed Eraldo Monzeglio (77) hanno fatto meglio sulla panchina azzurra. Adesso c’è voglia di migliorare ancora.