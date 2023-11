Como-FeralpiSalò 2-1, Fabregas inizia con una vittoria: “Punto a far giocare bene la squadra”

“Abbiamo fatto un buon primo tempo, solo dovevamo chiuderla prima. Chi è entrato ha dato tutto, sono molto soddisfatto”. Lo ha detto Cesc Fabregas, nuovo allenatore del Como, a Sky Sport dopo la vittoria di oggi in pieno recupero contro la FeralpiSalò: “Sento pressione fin da bambino, devo cercare di gestirla, cercando le giuste coordinate. Dobbiamo crescere e migliorarci sempre. Tutti insieme uniti per raggiungere il nostro obiettivo. Punto a prendere il patentino, la mia idea è di far giocare bene a calcio: mi tengo stretto questo mese, voglio trascorrerlo nel migliore dei modi”.