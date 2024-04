Atalanta-Liverpool in tv: data, orario e diretta streaming ritorno quarti Europa League

Atalanta e Liverpool torneranno in campo giovedì 18 aprile alle ore 21.00 per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League 2023/2024 al Gewiss Stadium di Bergamo. Gli orobici sono chiamati all’impresa davanti al proprio pubblico contro la corazzata di Klopp, che riveste il ruolo di favorita numero uno della competizione. I Reds però sono impegnati anche in Premier League, dove si stanno giocando la vittoria finale contro Arsenal e Manchester City, per cui la formazione di Gasperini dovrà dare il massimo per giocarsi le proprie chance. La partita sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, oltre che in streaming su NOW e Sky Go.